Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KYK başvuru tarihleri || KYK yurt başvuruları ne zaman 2024-2025? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, burs başvuruları başladı mı?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 16:46

KYK başvuru tarihleri || KYK yurt başvuruları ne zaman 2024-2025? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, burs başvuruları başladı mı?

YKS yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından belli olmasının ardından KYK başvuruları 2024 tarihleri ile ilgili araştırmalar başladı. İkamet ettikleri şehirden farklı bir ilde üniversite eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler, ''KYK yurt başvuruları ne zaman 2024?'' sorusuna cevap arıyor. Takvime göre bu yıl üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Kayıtlar başlamadan hemen önce KYK burs başvurusu ne zaman 2024 sorusu merak ediliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, burs başvuruları başladı mı? İşte detaylar…

KYK başvuru tarihleri || KYK yurt başvuruları ne zaman 2024-2025? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, burs başvuruları başladı mı?

KYK yurt ve burs başvuruları 2024-2025 takvimi YKS sonuçlarının açıklamasının hemen arından araştırılmaya başladı. İkamet ettikleri ilin dışında üniversite eğitimine başlayacak olacak öğrenciler KYK yurt başvuruları için gün sayıyor. Başvuru tarihleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, burs başvuruları başladı mı? İşte, KYK başvuru tarihleri 2024

KYK başvuru tarihleri || KYK yurt başvuruları ne zaman 2024-2025? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, burs başvuruları başladı mı?

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları için henüz tarih açıklaması gelmedi. Konuya dair GSB, yurt başvurularının ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alındığını belirtiyor.

YKS tercihleri geçtiğimiz sene 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da aynı tarihlere tekabül etmesi bekleniyor.

Yurt başvuruları da önceki yıl 29 Ağustos'ta başlamış ve 2 Eylül'da son bulmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KYK başvuru tarihleri || KYK yurt başvuruları ne zaman 2024-2025? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, burs başvuruları başladı mı?

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?
Yurtların 2024 yılı ücretlerine dair açıklama gelmedi. Halihazırda yurtlar 345 ila 750 TL arasında değişiyor.

Öte yandan çeşitli yardımlar da söz konusu. Öğrencilere sabah kahvaltısı için 40,00 TL, akşam yemeği için ise 80,00 TL olmak üzere günlük 120,00 TL beslenme yardımı yapılıyor.

KYK başvuru tarihleri || KYK yurt başvuruları ne zaman 2024-2025? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, burs başvuruları başladı mı?

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak

KYK başvuru tarihleri || KYK yurt başvuruları ne zaman 2024-2025? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, burs başvuruları başladı mı?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA