Geçtiğimiz haftalarda meclisten geçen 15 maddelik yapılandırma yasasının öğrenim kredilerini de kapsadığı bilgisinin ardından KYK borç yapılandırma başvuru sürecine ilişkin detaylar gündeme taşındı. Üniversite eğitimleri esnasında bu nakdi ücretten faydalanan ve borcunu ödemekte güçlük çeken kişiler için bu sayede yeni bir fırsat doğdu. 30 Nisan itibarıyla kesinleşmiş olan borçların ve cezaların yapılandırılmasına yönelik başvurular 31 Ağustos'ta son bulacak. Buna göre; KYK borçları silinecek mi, son durum nedir? 2021 KYK borç yapılandırma ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…