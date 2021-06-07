KYK borçları silinecek mi, son durum nedir? KYK 2021 borç yapılandırma ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır?

Yükseköğretim öğrencilerine sağlanmakta olan KYK borçları, borç yapılandırma teklifinin meclisten geçmesiyle beraber yeniden gündeme geldi. 15 maddelik yasa teklifiyle milyonlarca kişi eğitimleri sürecinde aldıkları burs ve kredileri taksitlendirme ve faiz sildirmeye yönelik alınan kararları merak ediyor. Bu noktada "KYK borçları silinecek mi, yapılandırma ne zaman başlıyor, son durum nedir?" sorularına yanıt aramaya başladı. AK Parti tarafından meclise sunulan yeni pakette, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan öğrenim kredisi borcunu çeşitli sebeplerle ödeyemeyen vatandaşların da faydalanabileceği biliniyor. İşte KYK yapılandırma başvuruları ile ilgili tüm detaylar…