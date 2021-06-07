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Giriş Tarihi: 07.06.2021 19:44 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 19:44

KYK borçları silinecek mi, son durum nedir? KYK 2021 borç yapılandırma ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır?

Yükseköğretim öğrencilerine sağlanmakta olan KYK borçları, borç yapılandırma teklifinin meclisten geçmesiyle beraber yeniden gündeme geldi. 15 maddelik yasa teklifiyle milyonlarca kişi eğitimleri sürecinde aldıkları burs ve kredileri taksitlendirme ve faiz sildirmeye yönelik alınan kararları merak ediyor. Bu noktada "KYK borçları silinecek mi, yapılandırma ne zaman başlıyor, son durum nedir?" sorularına yanıt aramaya başladı. AK Parti tarafından meclise sunulan yeni pakette, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan öğrenim kredisi borcunu çeşitli sebeplerle ödeyemeyen vatandaşların da faydalanabileceği biliniyor. İşte KYK yapılandırma başvuruları ile ilgili tüm detaylar…

KYK borçları silinecek mi, son durum nedir? KYK 2021 borç yapılandırma ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan KYK kredi borçları için gözler yeni yapılandırma paketine çevrildi. 15 Maddeden oluşan tasarının yasalaşmasıyla beraber öğrenim kredisi alan vatandaşların da bu yasadan faydalanabilecekleri duyuruldu. 30 Nisan itibarıyla kesinleşmiş olan borçların ve cezaların yapılandırılmasına yönelik başvurular 31 Ağustos'a kadar alınacak. Buna göre; KYK borçları silinecek mi, son durum nedir? ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

KYK borçları silinecek mi, son durum nedir? KYK 2021 borç yapılandırma ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır?

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA
Teklifle yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan dahil bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar şöyle:

*Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

* 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi hariç tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

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KYK borçları silinecek mi, son durum nedir? KYK 2021 borç yapılandırma ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır?


* Yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, idari para cezaları,

* Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer'i amme alacakları; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

KYK borçları silinecek mi, son durum nedir? KYK 2021 borç yapılandırma ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır?

* Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, SGK'ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar,

KYK borçları silinecek mi, son durum nedir? KYK 2021 borç yapılandırma ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır?

* Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

* 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

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