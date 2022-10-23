KYK BURS BAŞVURU EKRANI: e-Devlet 2022-2023 GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gözler başvuru tarihlerinde!

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine sağlanmakta olan KYK burs ve kredilerinde gözler şimdi e-Devlet başvuru ekranında. YKS yerleştirmelerinin ardından DGS ek tercih süreci de tamamlanınca milyonlarca yükseöğrenim öğrencisi "2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili açıklama Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB'den gelecek. Ve e-Devlet ile belirlenen tarihlerde başvurular gerçekleşecek. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte başvuru tarihleri ve konuyla ilgili tüm gelişmeler...