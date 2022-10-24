KYK burs başvuru ekranı (e-Devlet) || GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK burs ve kredi başvuru süreci için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Adaylar gelecek son dakika açıklamasını beklerken bilindiği üzere üniversitelerde YKS ve DGS kapsamındaki yerleştirmeler de tamamlandı. Hal böyleyken ise "2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB'nin duyurduğu tarihler ile beraber e-Devlet ile başvuru dönemi de başlamış olacak. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar.