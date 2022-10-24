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Haberler Yaşam KYK burs başvuru ekranı (e-Devlet) || GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 09:24

KYK burs başvuru ekranı (e-Devlet) || GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK burs ve kredi başvuru süreci için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrilmiş durumda. Adaylar gelecek son dakika açıklamasını beklerken bilindiği üzere üniversitelerde YKS ve DGS kapsamındaki yerleştirmeler de tamamlandı. Hal böyleyken ise "2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB'nin duyurduğu tarihler ile beraber e-Devlet ile başvuru dönemi de başlamış olacak. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar.

KYK burs başvuru ekranı e-Devlet || GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuruları için geri sayım sürüyor. Yükseköğretim öğrencilerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından eğitim sürelerince sağlanan bu burs ve kredi imkanı için her yıl Ekim sonu ve Kasım ayının başlarında başvurular alınıyor. E-Devlet üzerinden gerçekleşen başvuruların öncesinde "2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" soruları da gündemde yer almaya devam ediyor. İşte KYK burs ve kredi başvuru sürecine dair son durum.

KYK burs başvuru ekranı e-Devlet || GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve yurt başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl 12 Eylül tarihine kadar tamamlandı. KYK burs ve kredi başvuruları ise 5 Kasım'da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'da sona ermişti.

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KYK burs başvuru ekranı e-Devlet || GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

2022-2023 KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'ne katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK yurt ücretleri hakkında, "Türkiye'nin Yurt kapasitesi; İspanya, Hollanda, Almanya toplamından daha fazladır. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'nından fazlasını karşılamıştır. Yurt ücretlerinde herhangi bir artışa gidilmemiştir. 250 TL ile 450 arasından değişen yurt ücretlerinin değişmeyeceğinin müjdesini vermek istiyorum. " dedi. KYK burs ve kredi ücretlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

2002'de 45 TL olan kredi ve bursu her yıl arttırdık. Şuan lisans öğrencilerine 850, Yüksek lisansa 1 750 TL, Doktora öğrencilerine de 2 bin 500 TL kredi ve burs veriyoruz. Yılbaşında kredi burs ve beslenme ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz.

Önümüzdeki dönemde hem yurt hem burs imkanlarını geliştirmeyi sürdüreceğiz. Enflasyon karşısında gençlerimize yeni destekler sağlıyoruz.

KYK burs başvuru ekranı e-Devlet || GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK burs başvuru ekranı e-Devlet || GSB 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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