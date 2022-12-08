KYK burs başvuru sonuçları açıklandı! açıklaması bekleniyor: 2022-2023 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

KYK burs sonuçları için nefesler tutuldu gözler gelecek son dakika açıklamasında. Gençlik ve Spor Bakanlığı e-Devlet ekranı üzerinden başvuruları Üniversite yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından almıştı. Şimdilerde ise "KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz yıl başvuruların ardından sonra bir aylık bir sürenin ardından sonuç ekranı erişime açılmıştı. Peki, 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.