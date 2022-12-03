KYK burs başvuru sonuçları açıklandı! duyurusu için gözler GSB’de! KYK 2022-2023 burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

KYK burs başvuru sonuçları için nefesler tutuldu gözler gelecek son dakika açıklamasında. "KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Üniversite yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu e-Devlet ekranı üzerinden başvuruları aldı. Öte yandan önceki yıl başvuruların ardından sonra bir aylık bir sürenin ardından sonuç ekranı erişime açılmıştı. Peki, 2022-2023 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.