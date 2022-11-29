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Haberler Yaşam KYK burs başvuru sonuçları e devlet'te sorgula: GSB 2022 2023 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 07:41 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 07:41

KYK burs başvuru sonuçları e devlet'te sorgula: GSB 2022 2023 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğinde KYK burs başvuru sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. 15-26 Kasım tarihinde KYK başvuruları tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler burs başvuru sonuçlarından gelecek duyuruya çevrildi. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde e devlet ekranından ilan edilmişti. Peki KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, e devlet 2022 2023 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

KYK burs başvuru sonuçları e devlet’te sorgula: GSB 2022 2023 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna binlerce öğrencinin yanıt arayışı devam ediyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlanırken sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. Peki KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? e devlet 2022 2023 KYK burs başvuru sonuçları sorgula ekranı ve tüm detaylar

KYK burs başvuru sonuçları e devlet’te sorgula: GSB 2022 2023 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.

2021 yılı bilgileri baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklamalar geldiği zaman haberlerimizin içerisinde olacaktır.

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KYK burs başvuru sonuçları e devlet’te sorgula: GSB 2022 2023 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.

KYK burs başvuru sonuçları e devlet’te sorgula: GSB 2022 2023 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor.

Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.

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