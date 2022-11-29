KYK burs başvuru sonuçları e devlet’te sorgula: GSB 2022 2023 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğinde KYK burs başvuru sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. 15-26 Kasım tarihinde KYK başvuruları tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler burs başvuru sonuçlarından gelecek duyuruya çevrildi. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde e devlet ekranından ilan edilmişti. Peki KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, e devlet 2022 2023 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı