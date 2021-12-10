KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB ile 2021 KYK burs/ kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, e devlet aktif oldu mu?

KYK burs ve kredi sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. GSB'nin yaptığı son açıklamaya göre; Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim görmekte olan ve öğrencilere verilecek maddi desteğin başvurularına yönelik değerlendirmeler sürüyor. Öte yandan Aralık ayıyla birlikte "2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. GSB henüz sonuç tarihini paylaşmasa da kısa zamanda kişilerin erişimine açılması bekleniyor. Peki, 2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...