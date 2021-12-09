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Haberler Yaşam Gözler KYK burs sonuçlarında! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - TIKLA SORGULA
Giriş Tarihi: 09.12.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 17:09

Gözler KYK burs sonuçlarında! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - TIKLA SORGULA

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından vatandaşlara sağlanmakta olan KYK burs başvuru sonuçları için gözler şimdi GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Üniversite öğrencilerine maddi destek olarak sağlanmakta olan bursa başvurular e-Devlet aracılığı ile 10 Kasım tarihine kadar alınmıştı. Adaylar "2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı gibi tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri...

KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB’de! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - TIKLA SORGULA

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları bekleniyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim görmekte olan öğrenciler şimdi başvurularının sonuçları doğrultusunda ücreti karşılıklı mı yoksa karşılıksız mı alıp almadığını merak ediyor. "2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Henüz kurum tarafından bir tarih açıklaması bulunmuyor. Peki, 2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB’de! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - TIKLA SORGULA

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

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KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB’de! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - TIKLA SORGULA

KYK BURS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB’de! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - TIKLA SORGULA

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

KYK burs başvuru sonuçları için gözler GSB’de! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - TIKLA SORGULA

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. Hem GSB'nin hem de E Devlet'in burs sonuçları sorgulama ekranı için tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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