KYK burs başvuru sonuçları son durum ve gelişmeler: 2021-2022 KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, son durum ne?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından vatandaşlara sağlanmakta olan KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Vatandaşlar konuya ilişkin detayları merak ederken "2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları Aralık ayının gelmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz sene üniversitelilere sağlanan bu bursun sonuçlarının 7 Aralık'ta erişime açıldığı biliniyor. Peki, 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, son durum ne? İşte son dakika gelişmeleri...