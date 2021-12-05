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Haberler Yaşam KYK burs başvuru sonuçları son durum ve gelişmeler: 2021-2022 KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, son durum ne?
Giriş Tarihi: 05.12.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 09:19

KYK burs başvuru sonuçları son durum ve gelişmeler: 2021-2022 KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, son durum ne?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından vatandaşlara sağlanmakta olan KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Vatandaşlar konuya ilişkin detayları merak ederken "2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları Aralık ayının gelmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz sene üniversitelilere sağlanan bu bursun sonuçlarının 7 Aralık'ta erişime açıldığı biliniyor. Peki, 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, son durum ne? İşte son dakika gelişmeleri...

KYK burs başvuru sonuçları son durum ve gelişmeler: 2021-2022 KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, son durum ne?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları Aralık ayıyla beraber binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Sonuçların bu ay içerisinde erişime açılması beklenirken öte yandan "2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklama Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından gelecek. Lisans, önlisans, yüksek lisans gibi düzeyde eğitim gören öğrenciler bu maddi destek imkanından faydalanabiliyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte son durum ve gelişmeler...

KYK burs başvuru sonuçları son durum ve gelişmeler: 2021-2022 KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, son durum ne?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

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KYK burs başvuru sonuçları son durum ve gelişmeler: 2021-2022 KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, son durum ne?

KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

KYK burs başvuru sonuçları son durum ve gelişmeler: 2021-2022 KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, son durum ne?

KYK BURS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK burs başvuru sonuçları son durum ve gelişmeler: 2021-2022 KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, son durum ne?

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

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