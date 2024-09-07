Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 07.09.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 10:23

KYK burs başvuru tarihi 2024 2025 GSB: KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, başladı mı, burs ücreti ne kadar?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) 2024-2025 burs ücreti ve tarihi gündemde. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler burs ödemelerine çevrildi. E-Devlet üzerinden yapılacak olan KYK burs başvuru duyurusu ile birlikte kriterlere uyum sağlayan adaylar başvurularını gerçekleştirecek. Peki, KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, başladı mı, burs ücreti ne kadar? İşte, detaylar...

KYK burs başvuru tarihi 2024 2025 GSB: KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, başladı mı, burs ücreti ne kadar?

KYK burs ve krediler için başvurular 2024-2025 yılı başvuru tarihleri bekleniyor. Her yıl düzenli olarak öğrencilere sunulan KYK burs ve kredi imkanı için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. Başvurularını yapıp KYK bursu ve kredisi almaya hak kazanan milyonlarca öğrenci ilk ödemesini yıl sonuna doğru almış olacak. Peki, KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, başladı mı, burs ücreti ne kadar?

KYK burs başvuru tarihi 2024 2025 GSB: KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, başladı mı, burs ücreti ne kadar?

KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KYK burs başvuru tarihi 2024 2025 GSB: KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, başladı mı, burs ücreti ne kadar?

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve krediler için başvurular 2024-2025 yılına dair henüz alınmaya başlamadı ancak geçtiğimiz döneme bakıldığında başvurular 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılmıştı. Buna göre bu dönem de başvuru sürecinin Eylül ayı sonu ve Ekim ayı başı gibi başlaması bekleniyor.

KYK burs başvuru tarihi 2024 2025 GSB: KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, başladı mı, burs ücreti ne kadar?

AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?

Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

KYK burs başvuru tarihi 2024 2025 GSB: KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, başladı mı, burs ücreti ne kadar?

KYK BURSU NE KADAR?

2024-2025 KYK burs ve kredi güncel tutarları henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.

SON DAKİKA