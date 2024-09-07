KYK burs başvuru tarihi 2024 2025 GSB: KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, başladı mı, burs ücreti ne kadar?

KYK burs ve krediler için başvurular 2024-2025 yılı başvuru tarihleri bekleniyor. Her yıl düzenli olarak öğrencilere sunulan KYK burs ve kredi imkanı için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. Başvurularını yapıp KYK bursu ve kredisi almaya hak kazanan milyonlarca öğrenci ilk ödemesini yıl sonuna doğru almış olacak. Peki, KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, başladı mı, burs ücreti ne kadar?