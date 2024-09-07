Giriş Tarihi: 07.09.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
10:23
KYK burs başvuru tarihi 2024 2025 GSB: KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, başladı mı, burs ücreti ne kadar?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) 2024-2025 burs ücreti ve tarihi gündemde. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler burs ödemelerine çevrildi. E-Devlet üzerinden yapılacak olan KYK burs başvuru duyurusu ile birlikte kriterlere uyum sağlayan adaylar başvurularını gerçekleştirecek. Peki, KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, başladı mı, burs ücreti ne kadar? İşte, detaylar...