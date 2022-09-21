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Haberler Yaşam KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? KYK burs ve kredi başvuru ekranı erişime açıldı mı?
Giriş Tarihi: 21.09.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 07:36

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? KYK burs ve kredi başvuru ekranı erişime açıldı mı?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için geri sayım sürüyor. Her yıl Ekim ayında e-Devlet aracılığı ile alınan başvuruların ardıdnan adaylar kısa süre içerisinde geri ödemeli veya geri ödemesiz burslarını almaya başlıyor. Hal böyleyken "2022 KYK burs ve kredi başvurular ne zaman başlayacak, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt vermeye başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kısa zamanda detayları duyurması bekleniyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? İşte detaylar...

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? KYK burs ve kredi başvuru ekranı erişime açıldı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrencilere sağladığı ödenekle alakalı olarak KYK burs ve kredi başvuru tarihleri araştırmaları sürüyor. E-Devlet üzerinden alınacak başvuruların tarihleri henüz bilinmezken öte yandan "2021 KYK burs ve kredi başvurular ne zaman başlayacak, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz senelere bakıldığında başvuruların Ekim ayında alındığı görülüyor. Bu kapsamda Eylül ayının son günüyle araştırmalar hız kazandı. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı, başvuru şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? KYK burs ve kredi başvuru ekranı erişime açıldı mı?

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

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KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? KYK burs ve kredi başvuru ekranı erişime açıldı mı?

KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Eylül ayında başlaması bekleniyor.

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? KYK burs ve kredi başvuru ekranı erişime açıldı mı?

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? KYK burs ve kredi başvuru ekranı erişime açıldı mı?

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

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