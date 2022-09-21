Haberler Yaşam KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? KYK burs ve kredi başvuru ekranı erişime açıldı mı?

Giriş Tarihi: 21.09.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 07:36

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? KYK burs ve kredi başvuru ekranı erişime açıldı mı?

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için geri sayım sürüyor. Her yıl Ekim ayında e-Devlet aracılığı ile alınan başvuruların ardıdnan adaylar kısa süre içerisinde geri ödemeli veya geri ödemesiz burslarını almaya başlıyor. Hal böyleyken "2022 KYK burs ve kredi başvurular ne zaman başlayacak, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt vermeye başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kısa zamanda detayları duyurması bekleniyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak, başladı mı? İşte detaylar...