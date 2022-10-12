Haberler Yaşam KYK burs başvurusu e devlet ekranı açıldı mı? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? GSB ile 2022-2023 burs-kredi başvuru tarihleri

Giriş Tarihi: 12.10.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 14:02

KYK burs başvurusu e devlet ekranı açıldı mı? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? GSB ile 2022-2023 burs-kredi başvuru tarihleri

KYK burs başvurusu e devlet üzerinden sorgulanmaya devam ediyor. Yurt sürecinin tamamlaması ardından öğrenim bursu ve kredisi için başvuruda bulunacak öğrenciler KYK burs / kredi başvuru tarihleri ve şartları konusunda araştırmalara başladı. GSB 2022 duyuruları ile takip edilen süreçte KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak soruları yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bakan Kasapoğlu'ndan gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, Kredi ve Yurtlar Kurumu takvimine göre 2022-2023 kredi ve burs başvuru tarihleri, şartları hakkında merak edilenler…