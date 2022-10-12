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Haberler Yaşam KYK burs başvurusu e devlet ekranı açıldı mı? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? GSB ile 2022-2023 burs-kredi başvuru tarihleri
Giriş Tarihi: 12.10.2022 14:01 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 14:02

KYK burs başvurusu e devlet ekranı açıldı mı? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? GSB ile 2022-2023 burs-kredi başvuru tarihleri

KYK burs başvurusu e devlet üzerinden sorgulanmaya devam ediyor. Yurt sürecinin tamamlaması ardından öğrenim bursu ve kredisi için başvuruda bulunacak öğrenciler KYK burs / kredi başvuru tarihleri ve şartları konusunda araştırmalara başladı. GSB 2022 duyuruları ile takip edilen süreçte KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak soruları yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bakan Kasapoğlu'ndan gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, Kredi ve Yurtlar Kurumu takvimine göre 2022-2023 kredi ve burs başvuru tarihleri, şartları hakkında merak edilenler…

KYK burs başvurusu e devlet ekranı açıldı mı? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? GSB ile 2022-2023 burs-kredi başvuru tarihleri

KYK burs / kredi başvuruları için geri sayım başladı. Öğrenim kredisi veya bursu almak isteyen öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek duyuruyu bekliyor. Yurt işlemlerinin ardından Bakan Kasapoğlu'ndan gelecek açıklama, başvuru tarihlerinin başladığı bilgisini verecek. KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman yapılır? İşte, yanıtlar…

KYK burs başvurusu e devlet ekranı açıldı mı? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? GSB ile 2022-2023 burs-kredi başvuru tarihleri

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2022 yılında KYK lisans öğrencileri 850 TL, Yüksek Lisans öğrencileri 1700 TL ve doktora öğrencileri 2550 TL alıyor.

Geçtiğimiz yıl yani 2021'de KYK kredi-burs ücretleri; lisans 650 lira, yüksek lisans 1300 lira, doktora ise 1950 lira olarak düzenlenmişti.

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KYK burs başvurusu e devlet ekranı açıldı mı? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? GSB ile 2022-2023 burs-kredi başvuru tarihleri

KYK KREDİ-BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK kredi burs ve yurt başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Ekim ayında başlaması bekleniyor.

KYK burs başvurusu e devlet ekranı açıldı mı? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? GSB ile 2022-2023 burs-kredi başvuru tarihleri

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler:

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri

(hazırlık sınıfında burs verilmez)

KYK burs başvurusu e devlet ekranı açıldı mı? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte? GSB ile 2022-2023 burs-kredi başvuru tarihleri

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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