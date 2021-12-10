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Haberler Yaşam KYK burs - kredi başvuru sonuçları "açıklandı" duyurusu bekleniyor! GSB ile KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 10.12.2021 08:54 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 08:55

KYK burs - kredi başvuru sonuçları "açıklandı" duyurusu bekleniyor! GSB ile KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

KYK burs ve kredi sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. GSB'nin yaptığı son açıklamaya göre; Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim görmekte olan ve öğrencilere verilecek maddi desteğin başvurularına yönelik değerlendirmeler sürüyor. Öte yandan Aralık ayıyla birlikte "2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. GSB henüz sonuç tarihini paylaşmasa da kısa zamanda kişilerin erişimine açılması bekleniyor. Peki, 2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

KYK burs - kredi başvuru sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor! GSB ile KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler GSB'ye çevrildi. 2021-2022 dönemine yönelik başvurular bilindiği üzere 10 Kasım tarihinde son bulmuştu. Bu kapsamda KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi. Peki, 2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

KYK burs - kredi başvuru sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor! GSB ile KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

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KYK burs - kredi başvuru sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor! GSB ile KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

KYK BURS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

KYK burs - kredi başvuru sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor! GSB ile KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

KYK burs - kredi başvuru sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor! GSB ile KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. Hem GSB'nin hem de E Devlet'in burs sonuçları sorgulama ekranı için tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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