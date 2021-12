KYK burs - kredi başvuru sonuçlarına artık sayılı gün kaldı! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Milyonlarca öğrenci 10 Kasım'da sona eren başvuruların ardından e devlet aracılığıyla KYK sonuçları sorgulaması yapıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversitelilere sağlanmakta olan bu maddi destekle ilgili olarak "2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Gözler şimdi GSB'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar...