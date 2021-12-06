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Haberler Yaşam KYK burs - kredi başvuru sonuçlarına artık sayılı gün kaldı! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 06.12.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 15:53

KYK burs - kredi başvuru sonuçlarına artık sayılı gün kaldı! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Milyonlarca öğrenci 10 Kasım'da sona eren başvuruların ardından e devlet aracılığıyla KYK sonuçları sorgulaması yapıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversitelilere sağlanmakta olan bu maddi destekle ilgili olarak "2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Gözler şimdi GSB'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

KYK burs - kredi başvuru sonuçlarına artık sayılı gün kaldı! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için binlerce kişinin gözü GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı son açıklamada 10 Kasım'da başvuruların sona ereceğini bildirmiş ve değerlendirmelerin titizlikle yapıldığının altını çizmişti. Şimdilerde ise "2021-2022 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Beklentiler sonuçların Kasım ayı sonuna kadar erişime açılması ve ödemelerin Aralık ayı gibi başlaması yönünde. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman ayın kaçında açıklanacak? İşte tüm detaylar...

KYK burs - kredi başvuru sonuçlarına artık sayılı gün kaldı! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

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KYK burs - kredi başvuru sonuçlarına artık sayılı gün kaldı! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK burs - kredi başvuru sonuçlarına artık sayılı gün kaldı! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

KYK burs - kredi başvuru sonuçlarına artık sayılı gün kaldı! 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

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