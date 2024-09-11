Giriş Tarihi: 11.09.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
16:40
KYK BURS KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, nereden yapılacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu 2024-2025 burs kredi başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. Üniversitelerin kayıtlarının yapılmasının ardından gözler ödemelere çevrildi. Yeni dönemde Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan eğitim desteği almak isteyen öğrenciler başvuru dönemini beklemeye başladı. Burs kriterlerini sağlayan adaylara burs, kredi kriterlerine uyan adaylara ise kredi verilecek. Peki, KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, başladı mı, burs ücreti ne kadar? İşte, detaylar...