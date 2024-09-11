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Giriş Tarihi: 11.09.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:40

KYK BURS KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, nereden yapılacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu 2024-2025 burs kredi başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. Üniversitelerin kayıtlarının yapılmasının ardından gözler ödemelere çevrildi. Yeni dönemde Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan eğitim desteği almak isteyen öğrenciler başvuru dönemini beklemeye başladı. Burs kriterlerini sağlayan adaylara burs, kredi kriterlerine uyan adaylara ise kredi verilecek. Peki, KYK burs/kredi başvurusu ne zaman, başladı mı, burs ücreti ne kadar? İşte, detaylar...

KYK BURS KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, nereden yapılacak?

KYK burs ve kredi başvuruları yeni dönemde bekleniyor. Bu yıl ilk kez üniversite eğitimine başlayacak öğrenciler ve halı hazırda eğitimlerine devam edip ilk kez başvurularını yapacak öğrencilerin gözleri Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurularına çevrildi. İşte 2024-2025 KYK burs kredi başvuru takvimi…

KYK BURS KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, nereden yapılacak?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen öğrenim desteği KYK burs başvurusu henüz başlamadı. Başvurular geçtiğimiz senelerde Kasım ayında başlayıp aralık ayında sonuçları ilan edilmişti. Henüz yeni dönem ile ilgili bir açıklama gelmedi Resmi bir açıklama yapıldığında yer vereceğiz.

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KYK BURS KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, nereden yapılacak?

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda durumu mevzuata uygun öğrenciye burs, diğer tüm öğrencilere ise kredi verilmektedir.

KYK BURS KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, nereden yapılacak?

ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?
• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
• Gazinin kendisi veya bekar çocukları
• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler
• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

KYK BURS KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2024-2025: GSB KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, nereden yapılacak?

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze

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