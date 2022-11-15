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Giriş Tarihi: 15.11.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 10:57

KYK burs kredi ücreti ne zaman ödenecek? GSB ile 2022 2023 KYK burs ödemeleri başladı mı, ilk ödeme ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2022-2023 burs ve kredi başvuruları başladı. Geçtiğimiz dönem 2021-2022 eğitim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlere ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin Aralık ayı itibarıyla yapılacağını bildirdi. Her yıl gerçekleştirilen başvurular ardından yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına aylık olarak geri ödemeli kredi ve karşılıksız burs yatırılıyor. Peki KYK burs kredi ücreti ne zaman ödenecek? GSB ile 2022 2023 KYK burs ödemeleri başladı mı, ilk ödeme ne zaman?

KYK burs kredi ücreti ne zaman ödenecek? GSB ile 2022 2023 KYK burs ödemeleri başladı mı, ilk ödeme ne zaman?

KYK burs kredi başvuruları son dakika duyurusunun ardından başladı. Üniversiteliler maddi destek olarak alacakları bu ücretlerin ilk ödeme tarihlerini merak ediyor. Başvuru süreci sona ererken vatandaşlar açıklanan sonuçlarla beraber alacakları ücretlerin kredi mi yoksa karşılıksız olarak mı alacağını öğrendi. Peki KYK burs kredi ücreti ne zaman ödenecek? GSB ile 2022 2023 KYK burs ödemeleri başladı mı, ilk ödeme ne zaman?

KYK burs kredi ücreti ne zaman ödenecek? GSB ile 2022 2023 KYK burs ödemeleri başladı mı, ilk ödeme ne zaman?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. KYK burs başvurularının başladığını Bakan Kasapoğlu duyurdu. Bugün başlayacak KYK burs başvurularının Bakan Kasapoğlu,17 Kasım saat 23.59'a kadar devam edeceğini paylaştı.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden online bir şekilde gerçekleştiriliyor. Üniversite öğrencileri KYK burs başvurusu için T.C kimlik numaraları ile e-Devlet sistemine giriş yapmaları gerekiyor.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz."

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KYK burs kredi ücreti ne zaman ödenecek? GSB ile 2022 2023 KYK burs ödemeleri başladı mı, ilk ödeme ne zaman?

KYK BURS KREDİ ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

KYK ödemelerinin tarihine dair henüz net bir bilgi verilmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan duyuruya göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından itibaren üç aylık burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.

KYK BURSU NE KADAR?

KYK lisans burs ücreti: 850 TL

KYK yüksek lisans burs ücreti: 1.700 TL

KYK doktora ücreti: 2550 TL

KYK burs kredi ücreti ne zaman ödenecek? GSB ile 2022 2023 KYK burs ödemeleri başladı mı, ilk ödeme ne zaman?
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