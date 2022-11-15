KYK burs kredi ücreti ne zaman ödenecek? GSB ile 2022 2023 KYK burs ödemeleri başladı mı, ilk ödeme ne zaman?

KYK BURS KREDİ ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

KYK ödemelerinin tarihine dair henüz net bir bilgi verilmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan duyuruya göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından itibaren üç aylık burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.

KYK BURSU NE KADAR?

KYK lisans burs ücreti: 850 TL

KYK yüksek lisans burs ücreti: 1.700 TL

KYK doktora ücreti: 2550 TL