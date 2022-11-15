Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2022-2023 burs ve kredi başvuruları başladı. Geçtiğimiz dönem 2021-2022 eğitim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlere ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin Aralık ayı itibarıyla yapılacağını bildirdi. Her yıl gerçekleştirilen başvurular ardından yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına aylık olarak geri ödemeli kredi ve karşılıksız burs yatırılıyor. Peki KYK burs kredi ücreti ne zaman ödenecek? GSB ile 2022 2023 KYK burs ödemeleri başladı mı, ilk ödeme ne zaman?