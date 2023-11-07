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Haberler Yaşam KYK BURS SONUÇLARI 2023 – 2024: Başvurular tamamlandı! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (Başvuru sonuç tarihleri)
Giriş Tarihi: 07.11.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 08:13

KYK BURS SONUÇLARI 2023 – 2024: Başvurular tamamlandı! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (Başvuru sonuç tarihleri)

Son dakika KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Kredi ve Yurtlar Kurumu çatısı altında her yıl milyonlarca öğrenciye burs ve kredi veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lisans, yüksek lisans ve doktora için yeni KYK burs ücretlerini geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası paylaşmıştı. Önlisans ve lisans bursu 1250 TL'den 2 bin TL'ye yükselmiş durumda. KYK burs sonuçları 2023 açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hesaplarına burslar, TC kimlik numaralarının son hanesine göre Ocak başında yatacak. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte KYK e devlet sonuç sorgulama sayfası

KYK BURS SONUÇLARI 2023 – 2024: Başvurular tamamlandı! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuç tarihleri

Kredi ve Yurtlar Kurumu 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınan KYK burs ve kredi başvurularını almıştı. Başvurular e devlet üzerinden alınırken, KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı da e devlet üzerinden vatandaşların erişimine açılacak. Öğrencilerin bursları, her ayın 6 ile 10'u arası yatacak. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

KYK BURS SONUÇLARI 2023 – 2024: Başvurular tamamlandı! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuç tarihleri

YENİ KYK BURS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!

Geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını açıkladı. Buna göre yeni eğitim öğretim yılında lisans öğrencileri 2 bin, yüksek lisans öğrencileri 4 bin ve doktora öğrencileri 6 bin TL ödeme alacak.

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KYK BURS SONUÇLARI 2023 – 2024: Başvurular tamamlandı! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuç tarihleri

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınan KYK burs ve kredi başvuruları sonuç adımında. e-Devlet üzerinden alınan başvuruların sonuçları da e-devlet ile erişime açılacak. Başvuru sonrası KYK burs başvuruları için değerlendirme süreci başladı.

Öğrencilerin başvuru sırasında verdiği bilgiler, Gençlik ve Spor bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından denetlenecek. Buradan elde edilen verilerle burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler açıklanacak.

KYK BURS SONUÇLARI 2023 – 2024: Başvurular tamamlandı! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuç tarihleri

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru işlemleri Kasım ayında başlamış ve sonuçlar ise 16 Aralık'ta açıklanmıştı.

Buna göre; burs başvuru sonuçlarının bu yıl Kasım ayının sonlarına doğru erişime açılması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI 2023 – 2024: Başvurular tamamlandı! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru sonuç tarihleri

2023-2024 KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KYK burs başvuru sonuçlarının erişime açılacağı ekran e-devlette olacak. Adaylar burs mu yoksa kredi mi almaya hak kazandıklarını T.C kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile öğrenecek.

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