Haberler Yaşam KYK BURS SONUÇLARI 2023 – 2024: Başvurular tamamlandı! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (Başvuru sonuç tarihleri)

Giriş Tarihi: 07.11.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 08:13

KYK BURS SONUÇLARI 2023 – 2024: Başvurular tamamlandı! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (Başvuru sonuç tarihleri)

Son dakika KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Kredi ve Yurtlar Kurumu çatısı altında her yıl milyonlarca öğrenciye burs ve kredi veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lisans, yüksek lisans ve doktora için yeni KYK burs ücretlerini geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası paylaşmıştı. Önlisans ve lisans bursu 1250 TL'den 2 bin TL'ye yükselmiş durumda. KYK burs sonuçları 2023 açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin hesaplarına burslar, TC kimlik numaralarının son hanesine göre Ocak başında yatacak. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte KYK e devlet sonuç sorgulama sayfası