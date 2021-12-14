KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 2022 GSB e Devlet ile KYK burs başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu duyurularını takip edenler KYK burs sonuçları son dakika açıklaması bekliyor. 10 Kasım'da sona eren başvuruların üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Sonuçların açıklanmasıyla burs ya da öğrenim kredisi hakkı elde eden öğrencilerin taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekecek. 13 Aralık Salı sabahı GSB sonuçları henüz paylaşmazken e devlet ekranı üzerinden sorgulamalar hız kazandı. Peki KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 2022 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve konuya ilişkin detaylar…