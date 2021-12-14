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Haberler Yaşam KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları e devlet ekranında sorgulanacak!
Giriş Tarihi: 14.12.2021 06:24 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 06:31

KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları e devlet ekranında sorgulanacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu duyurularını takip edenler KYK burs sonuçları son dakika açıklaması bekliyor. 10 Kasım'da sona eren başvuruların üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Sonuçların açıklanmasıyla burs ya da öğrenim kredisi hakkı elde eden öğrencilerin taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekecek. 13 Aralık Salı sabahı GSB sonuçları henüz paylaşmazken e devlet ekranı üzerinden sorgulamalar hız kazandı. Peki KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 2022 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve konuya ilişkin detaylar…

KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları e devlet ekranında sorgulanacak!

KYK burs başvuru sonuçları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Lisans ve önlisans öğrencileri KYK sonuçları e devlet ekranı üzerinden sorgulamaya başladı. Aradan geçen uzun zamanın ardından geri ödemeli(burs) ve geri ödemesiz(kredi) sonuçlarının açıklaması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yaptığı açıklamada, 'Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' demişti. Peki KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 2022 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları e devlet ekranında sorgulanacak!

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK Burs Sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

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KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları e devlet ekranında sorgulanacak!

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. Hem GSB'nin hem de E Devlet'in burs sonuçları sorgulama ekranı için tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları e devlet ekranında sorgulanacak!

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK BURS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları e devlet ekranında sorgulanacak!

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

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