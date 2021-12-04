KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB ile KYK burs başvuru sonuçları sorgulama sayfası

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından lisans ve yüksek lisans öğrencilere ek gelir olması amacıyla sunulan burs ve kredi ödemeleri, 2021-2022 üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından başvuruları alınan kredi ve burs ödemelerine ilişkin hak kazananların ilan edileceği açıklama öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Bu bilgilerle detaylara erişmek isteyenler GSB ile KYK burs başvuru sonuçları sorgulama sayfasına erişmek isteyerek "KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor. Öğrencilerin merakla beklediği ve yanıtını merak ettiği KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.