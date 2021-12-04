KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB ile KYK burs başvuru sonuçları sorgulama sayfası

2021-2022 yılı KYK burs sonuçları başvuru yapan lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. Üniversitelerde öğrenim görme hakkı kazanan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ödemesi yapılacak olan burslara ilişkin başvuru sonuçları açıklanma tarihini öğrenmek isteyenler "KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB ile KYK burs sonuçları açıklanma tarihi ve diğer tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;