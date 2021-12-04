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Haberler Yaşam KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB ile KYK burs başvuru sonuçları sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 04.12.2021 01:50 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 01:50

KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB ile KYK burs başvuru sonuçları sorgulama sayfası

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından lisans ve yüksek lisans öğrencilere ek gelir olması amacıyla sunulan burs ve kredi ödemeleri, 2021-2022 üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından başvuruları alınan kredi ve burs ödemelerine ilişkin hak kazananların ilan edileceği açıklama öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Bu bilgilerle detaylara erişmek isteyenler GSB ile KYK burs başvuru sonuçları sorgulama sayfasına erişmek isteyerek "KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor. Öğrencilerin merakla beklediği ve yanıtını merak ettiği KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB ile KYK burs başvuru sonuçları sorgulama sayfası

2021-2022 yılı KYK burs sonuçları başvuru yapan lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. Üniversitelerde öğrenim görme hakkı kazanan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ödemesi yapılacak olan burslara ilişkin başvuru sonuçları açıklanma tarihini öğrenmek isteyenler "KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB ile KYK burs sonuçları açıklanma tarihi ve diğer tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;

KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB ile KYK burs başvuru sonuçları sorgulama sayfası

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

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KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB ile KYK burs başvuru sonuçları sorgulama sayfası

KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB ile KYK burs başvuru sonuçları sorgulama sayfası

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB ile KYK burs başvuru sonuçları sorgulama sayfası

KYK BURS SONUÇLARI NASIL - NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. Hem GSB'nin hem de E Devlet'in burs sonuçları sorgulama ekranı için tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

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