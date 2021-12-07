KYK burs sonuçları için milyonlarca öğrenci gözlerini gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, konu ile ilgili "Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürede bu süreci tamamlayacağız" açıklamasında bulunurken başvuru işlemleri sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler değerlendirilecek. Peki; KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs başvuru sonuçları erişim ekranı ve bilgiler.