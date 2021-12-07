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Haberler Yaşam KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs sonuçları erişim ekranı
Giriş Tarihi: 07.12.2021 19:26 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 19:26

KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs sonuçları erişim ekranı

KYK burs sonuçları için milyonlarca öğrenci gözlerini gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, konu ile ilgili "Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürede bu süreci tamamlayacağız" açıklamasında bulunurken başvuru işlemleri sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler değerlendirilecek. Peki; KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs başvuru sonuçları erişim ekranı ve bilgiler.

KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı? 2021-2022 Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs başvuru sonuçları erişim ekranı

KYK burs sonuçları, kurum tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda erişime açılacak. Değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu yüzde 40 oranında dikkate alınacak olup yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor. Bu kapsamda; KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili son bilgiler.

KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı? 2021-2022 Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs başvuru sonuçları erişim ekranı

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürede bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

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KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı? 2021-2022 Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs başvuru sonuçları erişim ekranı

KYK BURS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı? 2021-2022 Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs başvuru sonuçları erişim ekranı

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı? 2021-2022 Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs başvuru sonuçları erişim ekranı

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. Hem GSB'nin hem de E Devlet'in burs sonuçları sorgulama ekranı için tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

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