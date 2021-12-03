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Haberler Yaşam KYK burs sonuçları GSB son dakika gelişmeleri: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 03.12.2021 07:44 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 07:44

KYK burs sonuçları GSB son dakika gelişmeleri: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?

KYK burs sonuçları uzun bir süredir milyonlarca öğrenci tarafından bekleniyor. Gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çeviren adaylar sonuç sorgulama işlemlerini öğrenmek isterken geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu "En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Peki; KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı? 2021-2022 KYK burs başvuru sonuçları son dakika gelişmeleri!

KYK burs sonuçları GSB son dakika gelişmeleri: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?

Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin uzun bir süredir beklediği KYK burs sonuçları için gözler son dakika açıklamalarına çevrildi. Burs ve kredi başvuru işlemleri Kasım ayında alınmış olup 2021-2022 KYK burs sonuçları yapılacak değerlendirmeler sonucunda adayların erişimine açılacak. Buna göre; KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KYK burs başvuru sonuçları son dakika bilgileri.

KYK burs sonuçları GSB son dakika gelişmeleri: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

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KYK burs sonuçları GSB son dakika gelişmeleri: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

KYK burs sonuçları GSB son dakika gelişmeleri: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. Hem GSB'nin hem de E Devlet'in burs sonuçları sorgulama ekranı için tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

KYK burs sonuçları GSB son dakika gelişmeleri: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

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