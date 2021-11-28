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Haberler Yaşam KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçları E devlet ile sorgulama
Giriş Tarihi: 28.11.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 17:13

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçları E devlet ile sorgulama

Lisans ve önlisans öğrencileri KYK burs başvuru sonuçları için geri sayıma geçti. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde 5-10 Kasım tarihlerinde e devlet üzerinden başvurular alındı. Aradan geçen zamanın ardından öğrenciler KYK burs sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen yıl baz alınırsa sonuçların Aralık ayında açıklanması öngörülüyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte son durum…

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs sonuçları E devlet ile sorgulama

KYK burs ve kredi sonuçları son dakika haberleri milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak KYK başvuruları e devlet üzerinden tamamlanmış gözler ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklamasına çevrilmişti. Konuya yönelik açıklama Bakan Kasapoğlu'ndan geldi. Öte yandan Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs sonuçları E devlet ile sorgulama

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

Ancak bir önceki değerlendirme sürecine baktığımızda, başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Ekim'de sona ermiş ve 7 Aralık'ta açıklanmıştı.

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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs sonuçları E devlet ile sorgulama

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. Hem GSB'nin hem de E Devlet'in burs sonuçları sorgulama ekranı için tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs sonuçları E devlet ile sorgulama

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı. Yeni gelişme olursa haberimizdeki yerini alacaktır…

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs sonuçları E devlet ile sorgulama
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