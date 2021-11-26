KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB e devlet 2021 KYK burs/kredi başvuru sonuçları sorgula

Lisans ve önlisans öğrencileri KYK burs başvuru sonuçları için geri sayıma geçti. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde 5-10 Kasım tarihlerinde e devlet üzerinden başvurular alındı. Aradan geçen zamanın ardından öğrenciler KYK burs sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen yıl baz alınırsa sonuçların Aralık ayında açıklanması öngörülüyor. Peki KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte son durum…