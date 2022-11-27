Haberler Yaşam KYK burs sonuçları GSB ile ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları için gözler e-Devlet ekranında!

Giriş Tarihi: 27.11.2022 07:57 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 07:57

KYK burs sonuçları GSB ile ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları için gözler e-Devlet ekranında!

KYK burs ve kredi başvurularının uzatılması sonrası başvuru işlemlerinin bitip bitmediğine dair araştırmalar yeni günde de devam ediyor. Gelen resmi açıklama kapsamında; burs ve kredi başvuruları için son tarih 26 Kasım 2022 Cumartesi günü olarak belirtildi. Bu noktada; tüm işlemlerini eksiksiz tamamlayan adayların gündeminde şimdi KYK burs sonuçları sorgulama var. Bu nedenle; KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; 2022-2023 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilecek.