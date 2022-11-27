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Haberler Yaşam KYK burs sonuçları GSB ile ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları için gözler e-Devlet ekranında!
Giriş Tarihi: 27.11.2022 07:57 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 07:57

KYK burs sonuçları GSB ile ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları için gözler e-Devlet ekranında!

KYK burs ve kredi başvurularının uzatılması sonrası başvuru işlemlerinin bitip bitmediğine dair araştırmalar yeni günde de devam ediyor. Gelen resmi açıklama kapsamında; burs ve kredi başvuruları için son tarih 26 Kasım 2022 Cumartesi günü olarak belirtildi. Bu noktada; tüm işlemlerini eksiksiz tamamlayan adayların gündeminde şimdi KYK burs sonuçları sorgulama var. Bu nedenle; KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; 2022-2023 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilecek.

KYK burs sonuçları GSB ile ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları için gözler e-Devlet ekranında!

KYK burs sonuçları; işlemlerin tamamlanmasının ardından araştırma konusu oldu. Milyonlarca aday KYK burs başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenecek. 17 Kasım'da alınmaya başlanan burs ve kredi işlemlerinin tamamlanmasının ardından şimdi değerlendirme işlemleri başladı. Peki; KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları için gözler e-Devlet ekranında!

KYK burs sonuçları GSB ile ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları için gözler e-Devlet ekranında!

KYK BURS BAŞVURULARI SONA ERDİ

KYK burs başvuru tekrar uzatılmıştı. 26 Kasım Cumartesi günü saat 23.59'ta KYK burs başvuruları tamamlandı.

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KYK burs sonuçları GSB ile ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları için gözler e-Devlet ekranında!

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.

2021 yılı bilgileri baz alındığında bu sene de başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması ön görülüyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklamalar geldiği zaman haberlerimizin içerisinde olacaktır.

KYK burs sonuçları GSB ile ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları için gözler e-Devlet ekranında!

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor.

Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.

KYK burs sonuçları GSB ile ne zaman açıklanacak? 2022-2023 KYK burs başvuru sonuçları için gözler e-Devlet ekranında!

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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