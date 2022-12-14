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Haberler Yaşam KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2022-2023 || GSB ile KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 14.12.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 13:32

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2022-2023 || GSB ile KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

KYK burs sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için geri sayım devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla üniversite öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 2022-2023 zamlı burs ve kredi ücretlerini duyurdu. Bu noktada KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Peki, GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, 2022-2023 e devlet KYK kredi ve burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2022-2023 || GSB ile KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

KYK burs sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022-2023 burs ve öğrenim kredisi ücretlerini açıkladı. Buna göre, lisans için 1250, yüksek lisans için 2500 ve doktora için 3750 TL ödeme yapılacak. Bu gelişme sonrası gözler sonuç açıklaması için Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika duyurularına çevrilirken KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı soruları yanıt aramaya başladı. Peki, KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022-2023 KYK sonuçları e devlet sorgulama ekranı…

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2022-2023 || GSB ile KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

BURS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK GÜNLER! KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona erdi ve sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edildi. Bu yılın sonuç tarihi için araştırmalar başladı.

2021 yılı bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu sene burs başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2022-2023 || GSB ile KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2022-2023 || GSB ile KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

BURS SONUÇLARI E-DEVLET'TE OLACAK

Burs sonuçları, değerlendirme işlemleri sona erdiğinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. KYK burs sonucu sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek.

Sonuç ekranında "Burs Alabilirsiniz" iadesiyle karşılan adaylar geri ödemesiz olarak burs alabilecek. "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşanlar ise öğrenim kredisi almaya hak kazanacak.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2022-2023 || GSB ile KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

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