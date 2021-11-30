KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler GSB’de! 2021-2022 KYK burs başvuruları sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için binlerce öğrencinin araştırmaları sürüyor. Kasım ayının son haftasıyla beraber gözler GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Hal böyleyken "2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından konuya yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte konuya yönelik son dakika gelişmeleri...