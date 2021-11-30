KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler GSB’de! 2021-2022 KYK burs başvuruları sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuruları 10 Kasım tarihinde sona ermiş, üniversiteliler başvurulara yönelik sonuç açıklaması için gözünü gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Özellikle de son dönemde "2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" soruları bu noktada gündemdeki yerini aldı. Kredi ve Yurtlar Kurumu konuya yönelik bir tarih açıklamasında bulunmamıştı. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte tüm detaylar...