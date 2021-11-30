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Haberler Yaşam KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler GSB'de! 2021-2022 KYK burs başvuruları sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 09:22

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler GSB'de! 2021-2022 KYK burs başvuruları sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için binlerce öğrencinin araştırmaları sürüyor. Kasım ayının son haftasıyla beraber gözler GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Hal böyleyken "2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından konuya yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte konuya yönelik son dakika gelişmeleri...

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler GSB’de! 2021-2022 KYK burs başvuruları sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuruları 10 Kasım tarihinde sona ermiş, üniversiteliler başvurulara yönelik sonuç açıklaması için gözünü gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Özellikle de son dönemde "2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" soruları bu noktada gündemdeki yerini aldı. Kredi ve Yurtlar Kurumu konuya yönelik bir tarih açıklamasında bulunmamıştı. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler GSB’de! 2021-2022 KYK burs başvuruları sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler GSB’de! 2021-2022 KYK burs başvuruları sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ancak bir önceki değerlendirme sürecine baktığımızda, başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Ekim'de sona ermiş ve 7 Aralık'ta açıklanmıştı.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler GSB’de! 2021-2022 KYK burs başvuruları sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. Hem GSB'nin hem de E Devlet'in burs sonuçları sorgulama ekranı için tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için gözler GSB’de! 2021-2022 KYK burs başvuruları sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

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