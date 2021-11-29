Binlerce üniversiteli Kasım ayının son günlerine gelinmesiyle beraber e-Devlet üzerinden başvurulan KYK burs ve kredi sonuçları için gözünü GSB'den gelecek açıklamaya çevirdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik Spor Bakanlığı tarafından öğrencilere sağlanmakta olan bu maddi desteğe ilişkin sonuçların geçtiğimiz senelerde Kasım ayında açıklandığı biliniyordu. Hal böyleyken "2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" soruları son dönemde yanıt arıyor. Kurum konuyla alakalı olarak net bir tarih açıklamasında bulunmamıştı. Ancak Kasım sonuyla beraber beklentiler hız kazandı. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte tüm detaylar...