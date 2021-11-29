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Haberler Yaşam KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için sona gelindi! 2021-2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.11.2021 06:48 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 06:49

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için sona gelindi! 2021-2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce üniversiteli Kasım ayının son günlerine gelinmesiyle beraber e-Devlet üzerinden başvurulan KYK burs ve kredi sonuçları için gözünü GSB'den gelecek açıklamaya çevirdi. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik Spor Bakanlığı tarafından öğrencilere sağlanmakta olan bu maddi desteğe ilişkin sonuçların geçtiğimiz senelerde Kasım ayında açıklandığı biliniyordu. Hal böyleyken "2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" soruları son dönemde yanıt arıyor. Kurum konuyla alakalı olarak net bir tarih açıklamasında bulunmamıştı. Ancak Kasım sonuyla beraber beklentiler hız kazandı. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte tüm detaylar...

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için sona gelindi! 2021-2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuru sonuçları son dakika gelişmeleriyle gündemde yerini almaya devam ediyor. Kasım ayının sonuna yaklaşırken konuyla ilgili beklentiler de artış gösterdi. Artık gözler "2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" sorularının yanıtı için GSB'den gelecek açıklamada. Geçtiğimiz yıllarda sonuçların Kasım ayında erişime açıldığı ve öğrencilerin toplu ödemeyle beraber burslarını almaya başladığı biliniyordu. Peki, 2021-2022 GSB ile KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için sona gelindi! 2021-2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için sona gelindi! 2021-2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ancak bir önceki değerlendirme sürecine baktığımızda, başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Ekim'de sona ermiş ve 7 Aralık'ta açıklanmıştı.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için sona gelindi! 2021-2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları sorgulama ekranına buradan ulaşabileceksiniz. Hem GSB'nin hem de E Devlet'in burs sonuçları sorgulama ekranı için tüm gelişmeleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için sona gelindi! 2021-2022 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

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