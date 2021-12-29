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Giriş Tarihi: 29.12.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 09:42

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK bursu yattı mı, hangi tarihte?

Geçtiğimiz haftalarda KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanması ile birlikte ödemelerin ne zaman yatacağı konusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, burs ve kredi miktarlarının arttırıldığı da Kabine Toplantısı sonrasında açıklanmıştı. Peki; KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK burs ödemelerinde son durum ne?

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK bursu yattı mı, hangi tarihte?

"KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı için öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. KYK burs ödemeleri için gelecek tarih açıklamasını bekleyen öğrenciler konu ile ilgili resmi açıklamaları takip ediyor. İşte KYK burs ve kredi ödemelerinde son durum.

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK bursu yattı mı, hangi tarihte?

BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

KYK burs ödemeleri ile ilgili bir tarih açıklaması yapılmadı. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK bursu yattı mı, hangi tarihte?

KYK 3 AYLIK ÖDEME NE KADAR?

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 180 bin burs tahsisi yapılan öğrencilerden taahhütnamesini onaylayan 177 bin 842 öğrenciye burs, 238 bin 229 öğrenciye ise kredi ödemelerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Öğrencilere ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin yapılacağını bildiren Kasapoğlu, 2021 yılı kredi-burs miktarı olan 650 lira üzerinden üç aylık toplam 1950 lira ödeme yapılacağını ifade etti.

Bu miktarın yüksek lisans öğrencileri için 2 katı, doktora öğrencileri için 3 katı olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 29-31 Aralık'ta TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını dile getirdi.

Buna göre, TC Kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 29 Aralık, "4" ve "6" olanlar 30 Aralık, "8" olanlar ise 31 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

Bakan Kasapoğlu, 2022 yılında ise kredi-burs miktarını, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkardıklarını da hatırlattı.

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK bursu yattı mı, hangi tarihte?

KYK BURSU, KREDİSİ NE KADAR OLDU?

2022 yılı burs ve kredi ücretlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde bin 700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz" dedi.

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? KYK bursu yattı mı, hangi tarihte?
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