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Haberler Yaşam KYK burs ve kredi sonuçları 2022-2023 sorgulama e devlet ekranı: KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 15.12.2022 23:46 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 23:46

KYK burs ve kredi sonuçları 2022-2023 sorgulama e devlet ekranı: KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

KYK burs sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyurularında. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere ödenen destek geçtiğimiz günlerde zamlandı. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yeni ücret lisans için 850 liradan 1250 TL'ye yükseltildi. KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bu hafta açıklanır mı soruları gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları da takip ediliyor. İşte, 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama e devlet ekranı…

KYK burs ve kredi sonuçları 2022-2023 sorgulama e devlet ekranı: KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini aldı. Öğrenim bursu ve kredisi için başvurular tamamlandı. Milyonlarca üniversite öğrencisi sonuçlar için e devlet üzerinden araştırmalara başladı. 2022-2023 KYK burs ve kredi sonuçları için heyecan dorukta. Sonuçların ardından taahhütname süreci başlayacak ve ödemeler gerçekleşecek. İşte, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı…

KYK burs ve kredi sonuçları 2022-2023 sorgulama e devlet ekranı: KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN KRİTİK HAFTA!

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona erdi ve sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edildi. Bu yılın sonuç tarihi için araştırmalar başladı.

2021 yılı bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu sene burs başvuru sonuçlarının aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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KYK burs ve kredi sonuçları 2022-2023 sorgulama e devlet ekranı: KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.

KYK burs ve kredi sonuçları 2022-2023 sorgulama e devlet ekranı: KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

KYK BURS SONUÇLARI E-DEVLET'TE OLACAK

Burs sonuçları, değerlendirme işlemleri sona erdiğinde e-Devlet üzerinden erişime açılacak. KYK burs sonucu sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilecek.

Sonuç ekranında "Burs Alabilirsiniz" iadesiyle karşılan adaylar geri ödemesiz olarak burs alabilecek. "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşanlar ise öğrenim kredisi almaya hak kazanacak.

KYK burs ve kredi sonuçları 2022-2023 sorgulama e devlet ekranı: KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

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