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Haberler Yaşam Mayıs ayı KYK bursları ödeme tarihleri! 2022 KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak, erken yatacak mı?
Giriş Tarihi: 25.05.2022 01:22 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 01:22

Mayıs ayı KYK bursları ödeme tarihleri! 2022 KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak, erken yatacak mı?

Son olarak yapılan açıklamada KYK burs ödeme tarihleri ile ilgili olarak ödemelerin bayram tatili nedeniyle erken yatırılacağı kaydedilmişti. Haliyle öğrenciler, Mayıs ayında da bu tarihin gelmesiyle beraber "KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilerin eğitim hayatları süresince geçimlerine katkı sağlamak amacıyla sağladığı bu ödenekler her ay olduğu gibi ayın 6'sı ve 10'u arasında yatacak. Peki, KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman? İşte ödeme tarihleri ve detaylar...

Mayıs ayı KYK bursları ödeme tarihleri! 2022 KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak, erken yatacak mı?

KYK burs ödemeleri geçtiğimiz ay bilindiği üzere erken yapılmıştı. Nisan ayında yapılan açıklamada normal şartlarda ayın 6'sı ve 10'u arasında yatırılan kredi ve bursların ödemelerinin Mayıs ayı için 25'inden itibaren yapılacağı kaydedilmişti. Hal böyleyken "KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman saat kaçta yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ancak bu ay KYK bursları ödemeleri Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her ay olduğu gibi ayın 6'sı ve 10'u itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatacak.

Mayıs ayı KYK bursları ödeme tarihleri! 2022 KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak, erken yatacak mı?

KYK BURSLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK kredi ve burs ödemelerinin nisan ayı içerisinde yatacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız." dedi.

Bu kapsamda Mayıs ayı ödemeleri erken yapılmıştı.

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Mayıs ayı KYK bursları ödeme tarihleri! 2022 KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak, erken yatacak mı?

Ancak bundan sonraki aylarda ödemeler her zamanki tarihlerinde yatmaya devam edecek. Peki, kim ne zaman burs ve kredi ödemesini alacak?

İşte o tarihler...

Mayıs ayı KYK bursları ödeme tarihleri! 2022 KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak, erken yatacak mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs ve kredi alan öğrencilerin ödemeleri, her ay T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılmaktadır.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6, "2" olanlar 7, "4" olanlar 8, "6" olanlar 9, "8" olanlar ayın 10'unda ödemelerini alabilecek.

Mayıs ayı KYK bursları ödeme tarihleri! 2022 KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak, erken yatacak mı?

2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL YATIRILIYOR?

2022 yılında KYK kredi-burs miktarı şöyle:

Lisans öğrencileri 850 lira
Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira
Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

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