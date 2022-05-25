Haberler Yaşam Mayıs ayı KYK bursları ödeme tarihleri! 2022 KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak, erken yatacak mı?

Giriş Tarihi: 25.05.2022 01:22 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 01:22

Mayıs ayı KYK bursları ödeme tarihleri! 2022 KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak, erken yatacak mı?

Son olarak yapılan açıklamada KYK burs ödeme tarihleri ile ilgili olarak ödemelerin bayram tatili nedeniyle erken yatırılacağı kaydedilmişti. Haliyle öğrenciler, Mayıs ayında da bu tarihin gelmesiyle beraber "KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilerin eğitim hayatları süresince geçimlerine katkı sağlamak amacıyla sağladığı bu ödenekler her ay olduğu gibi ayın 6'sı ve 10'u arasında yatacak. Peki, KYK burs ve kredileri yattı mı, ne zaman? İşte ödeme tarihleri ve detaylar...