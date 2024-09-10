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Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:46

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 KYK burs başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları, üniversite hayatına adım atan öğrencilerin gündeminde. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl düzenli olarak öğrencilere ödenen burs ve kredi desteği için gözler 2024-2025 başvuru tarihine çevrildi. Peki, KYK burs/kredi başvuruları ne zaman? GSB 2024-2025 e-Devlet KYK burs başvuru tarihi ve şartları…

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 KYK burs başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

KYK burs ve kredi 2024-2025 başvuruları için tarih araştırmaları hız kazandı. Üniversitelerin eğitim öğretime başlamasına az bir süre kala öğrenciler KYK burs ve kredi başvurusu için tarih araştırmalarına başladı. Eğitim döneminde öğrencilere maddi destek sağlayacak olan burs için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, şartlar neler?

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 KYK burs başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 KYK burs başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

2024-2025 KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 KYK burs başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 KYK burs başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

KYK BURSU NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl burs ve kredi miktarı ocak ayından itibaren lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödendi.

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