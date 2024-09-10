Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
16:46
KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 KYK burs başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları, üniversite hayatına adım atan öğrencilerin gündeminde. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl düzenli olarak öğrencilere ödenen burs ve kredi desteği için gözler 2024-2025 başvuru tarihine çevrildi. Peki, KYK burs/kredi başvuruları ne zaman? GSB 2024-2025 e-Devlet KYK burs başvuru tarihi ve şartları…