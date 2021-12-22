KYK bursları ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK öğrenci burs kredi ilk ödemeleri ne zaman başlıyor?

KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ödemelerin yapılacağı o tarihe çevrildi. Kurum tarafından yapılan son açıklamada belirlenen tarihe kadar adayların e-Devlet üzerinden taahhütname onayının yapılması gerektiği ifade edilmişti. Bu kapsamda öğrenim hayatlarına maddi destek sağlamak amacıyla kurumdan burs alacak vatandaşlar ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, 2021-2022 KYK bursları ne zaman yatacak? KYK öğrenci burs kredi ilk ödemeleri ne zaman başlıyor? İşte konuya dair detaylar…