Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve krediler Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek mi?
Giriş Tarihi: 22.04.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 09:15

KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve krediler Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek mi?

KYK burs ve kredi Mayıs ayı ödemeleri öğrenciler tarafından bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına odaklanan öğrenciler "KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve krediler Ramazan bayramı öncesinde ödenecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere; ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yapılıyor. Peki; KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK burs ve kredi ödemeleri bayram öncesi yatar mı? İşte bilgiler.

KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve krediler Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek mi?

"KYK bursları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı için son günlerde araştırmalar yapılıyor. KYK ödemeleri için öğrenciler bayram öncesinde bursların yatıp yatmayacağını öğrenmek istiyor. Öte yandan; Mayıs ayı KYK burs ve kredilerini Ramazan Bayramı öncesi yatıp yatmayacağı henüz belli olmadı. Peki; KYK bursları ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar.

KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve krediler Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek mi?

KYK BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve krediler Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek mi?

Mayıs ayı KYK burs ve kredilerini Ramazan Bayramı öncesi yatıp yatmayacağı henüz belli değil. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve krediler Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek mi?

KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2022 yılında kredi-burs miktarı, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya yükseltildi.

KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve krediler Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek mi?

Kredi hangi durumlarda kesilmektedir?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

SON DAKİKA