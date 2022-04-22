Haberler Yaşam KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve krediler Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek mi?

Giriş Tarihi: 22.04.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 09:15

KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve krediler Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek mi?

KYK burs ve kredi Mayıs ayı ödemeleri öğrenciler tarafından bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına odaklanan öğrenciler "KYK bursları ne zaman yatacak? KYK burs ve krediler Ramazan bayramı öncesinde ödenecek mi?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere; ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yapılıyor. Peki; KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK burs ve kredi ödemeleri bayram öncesi yatar mı? İşte bilgiler.