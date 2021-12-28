Ekim, Kasım, Aralık aylarına ilişkin KYK burs ödeme tarihleri merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak son dakika açıklaması ile burs ve kredi ödeme tarihleri duyurulacak. İlgili kurum tarafından yapılan ödemeler TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor. Yılbaşından önce yatırılmasını bekleyenler ise sorgulamalarını giderek arttırıyor. Peki KYK bursları ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı? Ekim, Kasım, Aralık 3 aylık toplu ödeme tarihleri 2021