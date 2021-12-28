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Haberler Yaşam KYK bursları ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı? Ekim, Kasım, Aralık 3 aylık toplu ödeme tarihleri 2021
Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 10:17

KYK bursları ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı? Ekim, Kasım, Aralık 3 aylık toplu ödeme tarihleri 2021

Ekim, Kasım, Aralık aylarına ilişkin KYK burs ödeme tarihleri merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak son dakika açıklaması ile burs ve kredi ödeme tarihleri duyurulacak. İlgili kurum tarafından yapılan ödemeler TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor. Yılbaşından önce yatırılmasını bekleyenler ise sorgulamalarını giderek arttırıyor. Peki KYK bursları ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı? Ekim, Kasım, Aralık 3 aylık toplu ödeme tarihleri 2021

KYK bursları ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı? Ekim, Kasım, Aralık 3 aylık toplu ödeme tarihleri 2021

GSB tarafından KYK bursları yatacağı tarih duyurulacak. Yılbaşından önce hesaplara yatması beklenen KYK bursları ne zaman yatacak sorusuna yanıt aranıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl belirleniyor. İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Peki KYK bursları ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı? Ekim, Kasım, Aralık 3 aylık toplu ödeme tarihleri 2021

KYK bursları ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı? Ekim, Kasım, Aralık 3 aylık toplu ödeme tarihleri 2021

KYK BURS ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK VE NE KADAR?

KYK burs ödemeleri ile ilgili bir tarih açıklaması yapılmadı. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

Bilindiği üzere KYK burs ücret ödemeleri kimlik numarasına göre yapılıyor.

ÖDEMELER KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

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KYK bursları ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı? Ekim, Kasım, Aralık 3 aylık toplu ödeme tarihleri 2021

2022 KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yıl lisans öğrencileri ve yüksek lisans öğrencilerine verilecek burs-kredi miktarını açıkladı. Cumhurbaşkanı, "Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1300 lira, doktora öğrencilerine 1950 lira burs veya kredi vermiştik. Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz" dedi.

KYK ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILACAK?

KYK ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Ancak KYK kredi/burs hesabı taahhütname onaylama işlemlerinin ardından açılıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesindeki KYK sorgu ekranı kullanılabiliyor.

KYK bursları ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı? Ekim, Kasım, Aralık 3 aylık toplu ödeme tarihleri 2021
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