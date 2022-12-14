KYK burs sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için geri sayım devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu aracılığıyla üniversite öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 2022-2023 zamlı burs ve kredi ücretlerini duyurdu. Bu noktada KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Peki, GSB KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, 2022-2023 e devlet KYK kredi ve burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı.