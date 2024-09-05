KYK ek yurt başvurusu olacak mı, kimler başvurabilir? 2024 Gençlik ve Spor Bakanlığı ek yurt başvuruları ne zaman?

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından ek kayıtlar için araştırmalar hız kazandı. GSB yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler kazandığı üniversite için şehir değişikliği yapacak. Peki, KYK ek yurt başvurusu olacak mı, kimler başvurabilir? İşte, 2024-2025 KYK yedek yurt başvuru tarihleri...