Giriş Tarihi: 05.09.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
12:00
KYK ek yurt başvurusu olacak mı, kimler başvurabilir? 2024 Gençlik ve Spor Bakanlığı ek yurt başvuruları ne zaman?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının son dakika duyuruldu. Açıklanan sonuçlarda asıl ve yedek olarak kayıt hakkı bulunana adaylar arasında, yerleşemeyen adaylar da oldu. Bu noktada KYK ek yurt başvuru tarihleri mercek altına alındı. Peki, KYK ek yurt başvurusu olacak mı, kimler başvurabilir? 2024 Gençlik ve Spor Bakanlığı ek yurt başvuruları ne zaman?