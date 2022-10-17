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Haberler Yaşam KYK faizleri borçları silindi mi, ne zaman silinecek? 2022 KYK kredi borçları faizleri silinecek mi, son durum ne?
Giriş Tarihi: 17.10.2022 22:46 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 22:50

KYK faizleri borçları silindi mi, ne zaman silinecek? 2022 KYK kredi borçları faizleri silinecek mi, son durum ne?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, geçtiğimiz haftalarda Meclis'te düzenlenen basın toplantısında, KYK borç faizlerinin silinmesi konusu ile ilgili önemli detaylara değinmişti. Hal böyleyken torba yasa kapsamında olan bu yasayla ilgili olarak "2022 KYK kredi faizleri borçları silindi mi, ne zaman silinecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Üniversite eğitimleri esnasında bu krediden faydalanan vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, KYK kredi faizleri borçları silindi mi, ne zaman silinecek? İşte detaylar.

KYK faizleri borçları silindi mi, ne zaman silinecek? 2022 KYK kredi borçları faizleri silinecek mi, son durum ne?

KYK borçlarına uygulanan faizlerin silineceği meselesi uzunca bir süredir vatandaşların gündeminde yer alıyordu. Şimdilerde binlerce vatandaş "KYK kredi faizleri borçları silindi mi, ne zaman silinecek?" sorularına yanıt arıyor. Öğrenim kredileriyle ilgili olan bu mesele torba yasayla beraber meclis gündemine taşındı. KYK faizleri silindi açıklaması için borçlu vatandaşlar gözünü Resmi Gazete'ye çevirdi. İşte son durum ve e-Devlet ile borç sorgulama ekranı.

KYK faizleri borçları silindi mi, ne zaman silinecek? 2022 KYK kredi borçları faizleri silinecek mi, son durum ne?

Yeni düzenlemeyle Kredi Yurtlar Kurumu borçları faizsiz, cezasız kapatılabilecek. Öğrenim kredisi alanlar, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak. 27 milyarlık borç silinecek

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KYK faizleri borçları silindi mi, ne zaman silinecek? 2022 KYK kredi borçları faizleri silinecek mi, son durum ne?

Öğrenim ve katkı kredilerinde borç ödeme yönteminin değiştirilmesiyle 1 milyon 418 bin genç nefes alırken, uygulamanın ayrıntıları da netleşti. Faizler nedeniyle anaparası üç dört katına çıkan Kredi Yurtlar Kurumu borçları faizsiz, cezasız kapatılabilecek. Öğrenim kredisi alanlar, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak. Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede, aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

KYK faizleri borçları silindi mi, ne zaman silinecek? 2022 KYK kredi borçları faizleri silinecek mi, son durum ne?

ALDIĞI KREDİ KADAR ÖDEME

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemeyle öğrenim kredisi alanlar, borçlarını aldıkları miktar kadar ödeme yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre silinecek tutar halen kredi almaya devam edenlerde yaklaşık 9.6 milyar, geri ödemesi devam eden borçlularda yaklaşık 17.4 milyar lira olmak üzere toplam 27 milyar lirayı buluyor. Bugün itibariyle 1 milyon 392 bin 629 kişinin öğrenim kredisi 25 bin 886 kişinin katkı kredisi borcu bulunuyor.

KYK faizleri borçları silindi mi, ne zaman silinecek? 2022 KYK kredi borçları faizleri silinecek mi, son durum ne?

İKİ YIL SONRA BAŞLAYACAK

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek. Borçlu, borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek. Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi durumunda, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek. Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

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