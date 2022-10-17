KYK faizleri borçları silindi mi, ne zaman silinecek? 2022 KYK kredi borçları faizleri silinecek mi, son durum ne?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, geçtiğimiz haftalarda Meclis'te düzenlenen basın toplantısında, KYK borç faizlerinin silinmesi konusu ile ilgili önemli detaylara değinmişti. Hal böyleyken torba yasa kapsamında olan bu yasayla ilgili olarak "2022 KYK kredi faizleri borçları silindi mi, ne zaman silinecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Üniversite eğitimleri esnasında bu krediden faydalanan vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, KYK kredi faizleri borçları silindi mi, ne zaman silinecek? İşte detaylar.