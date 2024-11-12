Giriş Tarihi: 12.11.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024
10:55
KYK İLK BURS ÖDEME TARİHLERİ: GSB 2024-2025 KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek, toplu mu yatacak?
KYK burs ilk ödeme tarihi, bu sene ilk başvurusunu gerçekleştiren üniversite öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. Taahhütnameyi e-Devlet üzerinden onaylayan öğrenciler onaylarını verdikten sona KYK burslarının ödeneceği tarihi beklemeye koyuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından geçtiğimiz yıl 3 aylık ödeme yapılmıştı. Bu yılki ödemeler merak konusu oldu. Peki, 2024-2025 KYK burs ödeme tarihleri ne zaman? İşte Kredi ve Yurtlar Kurumu ilk burs ödemesi detayları…