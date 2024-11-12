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Giriş Tarihi: 12.11.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:55

KYK İLK BURS ÖDEME TARİHLERİ: GSB 2024-2025 KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek, toplu mu yatacak?

KYK burs ilk ödeme tarihi, bu sene ilk başvurusunu gerçekleştiren üniversite öğrencileri tarafından merakla bekleniyor. Taahhütnameyi e-Devlet üzerinden onaylayan öğrenciler onaylarını verdikten sona KYK burslarının ödeneceği tarihi beklemeye koyuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından geçtiğimiz yıl 3 aylık ödeme yapılmıştı. Bu yılki ödemeler merak konusu oldu. Peki, 2024-2025 KYK burs ödeme tarihleri ne zaman? İşte Kredi ve Yurtlar Kurumu ilk burs ödemesi detayları…

KYK İLK BURS ÖDEME TARİHLERİ: GSB 2024-2025 KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek, toplu mu yatacak?

2024-2025 yılı KYK burs ve kredi desteği için hak kazanan öğrenciler taahhütnameyi onaylamalarının ardından bursların yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı. Bakanlığın resmî sitesinde yer alan detaylara göre burs ve kredi ödemeleri onaylama işlemleri gerçekleştirildikten sonra belirtilen tarihlerde yatırılacak. Peki, 2024-2025 KYK bursları ne zaman yatacak?

KYK İLK BURS ÖDEME TARİHLERİ: GSB 2024-2025 KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek, toplu mu yatacak?

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
İlk defa burs/kredi alacak öğrenciler müracaat ettikleri öğrenim yılı başı olan Ekim ayından itibaren ödemelerini alırlar. Normal öğrenim süresi boyunca ödemelere devam edilir.
Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Geçtiğimiz senelerde Ekim ayından itibaren yatırılan burslar Aralık ayında toplu bir şekilde hesaplara aktarılmıştı.

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KYK İLK BURS ÖDEME TARİHLERİ: GSB 2024-2025 KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek, toplu mu yatacak?

BU YIL ÖDEMELER TOPLU MU YAPILACAK?
Geçtiğimiz yıllarda KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme gerçekleştirilmişti.

Ancak henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bu sene de 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin açıklama yapmadı. Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.

KYK İLK BURS ÖDEME TARİHLERİ: GSB 2024-2025 KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek, toplu mu yatacak?

KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
2023-2024 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs/kredi aylığı 2 bin TL olarak belirlenmişti. Yüksek lisans 4 bin TL, doktora ise 6 bin TL olarak belirlenmişti.

KYK İLK BURS ÖDEME TARİHLERİ: GSB 2024-2025 KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek, toplu mu yatacak?

KYK BURS ÖDEMESİ NASIL ALINIR?
Taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.
KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç'inizi teslim alabileceğiniz tarihleri ve Şubeyi/Teslim Noktasını T.C. kimlik numaranız ile https://kyksorgu.ziraatbank.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
Kullanılabilir statüde Bankkart Genç'iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacakt

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