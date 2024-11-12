KYK İLK BURS ÖDEME TARİHLERİ: GSB 2024-2025 KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek, toplu mu yatacak?

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/kredi alacak öğrenciler müracaat ettikleri öğrenim yılı başı olan Ekim ayından itibaren ödemelerini alırlar. Normal öğrenim süresi boyunca ödemelere devam edilir.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Geçtiğimiz senelerde Ekim ayından itibaren yatırılan burslar Aralık ayında toplu bir şekilde hesaplara aktarılmıştı.