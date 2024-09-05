Giriş Tarihi: 05.09.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
14:12
KYK İlk kayıt ücreti nedir, ne zaman ödenir, kaç TL? 2024 KYK ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklanması ile birlikte, adayların merak ettiği konulardan biri de KYK İlk kayıt ücreti oldu. Yurda ilk defa yerleşen adayların ödemesi gerektiği ücret hakkında araştırmalar hız kazanırken, adayların 2024 KYK yurt taahhütname onayı yapmalarının da altı çizildi. Peki, KYK İlk kayıt ücreti nedir, ne zaman ödenir, kaç TL?