KYK memur alımı başvuru ekranı 2021! KYK GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve son gün ne zaman?

Ocak ayının ortalarına gelinirken KYK personel alımı başvuruları da ilgi görmeye devam ediyor. 4 Ocak'ta başlayan GSB personel alımı süreci, 20 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek. İlgili işlemlerini yapan adaylar sonuçları beklemeye koyulurken henüz yapmayanlar ise KYK memur alımı başvuru şartları ve kontenjanları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. KYK personel alımı kontenjanları ve şartları belli oldu. Peki, 2021 GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? KYK personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları neler? KYK memur alımı 2021 başvuru ekranı ve diğer bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.