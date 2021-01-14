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başvuru ekranı 2021! KYK GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve son gün ne zaman?

başvuruları alınmaya devam ediyor. 4 Ocak itibarı ile başlayan GSB personel alımı süreci, 20 Ocak 2021 tarihine kadar sürecek. Bu noktada, KYK memur alımı kontenjanları ile beraber başvuru şartları ve diğer bilgiler de duyuruldu. Peki, 2021 KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır? GSB personel alımı başvurusu şartları ve gerekli olan belgeler neler? İşte, başvuru ekranı, kontenjanlar ve tüm detaylar

Giriş Tarihi: 14.01.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 15:16
KYK memur alımı başvuru ekranı 2021! KYK GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve son gün ne zaman?

Ocak ayının ortalarına gelinirken KYK personel alımı başvuruları da ilgi görmeye devam ediyor. 4 Ocak'ta başlayan GSB personel alımı süreci, 20 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek. İlgili işlemlerini yapan adaylar sonuçları beklemeye koyulurken henüz yapmayanlar ise başvuru şartları ve kontenjanları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. KYK personel alımı kontenjanları ve şartları belli oldu. Peki, 2021 GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? KYK personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları neler? KYK memur alımı 2021 başvuru ekranı ve diğer bilgiler haberimizin devamında yer alıyor.

KYK memur alımı başvuru ekranı 2021! KYK GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve son gün ne zaman?

KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar işlemlerini basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu" nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklar.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu" nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

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KYK memur alımı başvuru ekranı 2021! KYK GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve son gün ne zaman?

Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere .jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.

Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra "Başvuruyu Onayla" butonunu kullanarak başvurularını tamamlayacaklardır.

basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

KYK memur alımı başvuru ekranı 2021! KYK GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve son gün ne zaman?

İŞTE KONTENJANLAR

KYK memur alımı başvuru ekranı 2021! KYK GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve son gün ne zaman?

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve
7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

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