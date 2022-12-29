KYK bursları ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. Burs ve kredi başvuruları olumlu sonuçlanan milyonlarca üniversite öğrencisi, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri için bir süredir beklenen haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, üç aylık toplu ödemelerin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Buna göre, bu ücretlerden ilk kez bu yıl yararlanacak olan adaylara Ekim, Kasım ve Aralık olmak üzere 3 aylık toplu ödeme yapılacak olup toplam 3 bin 750 TL yatırılacak. Peki, KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak, 3 aylık toplu ödeme bugün mü yatacak? İşte, GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri sorgulama ekranı.