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Haberler Yaşam KYK ne zaman yatacak, 3 aylık toplu ödeme hangi tarihte yapılacak? GSB ile 2022-2023 KYK bursları yattı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 29.12.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 15:44

KYK ne zaman yatacak, 3 aylık toplu ödeme hangi tarihte yapılacak? GSB ile 2022-2023 KYK bursları yattı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

KYK bursları ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. Burs ve kredi başvuruları olumlu sonuçlanan milyonlarca üniversite öğrencisi, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri için bir süredir beklenen haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, üç aylık toplu ödemelerin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Buna göre, bu ücretlerden ilk kez bu yıl yararlanacak olan adaylara Ekim, Kasım ve Aralık olmak üzere 3 aylık toplu ödeme yapılacak olup toplam 3 bin 750 TL yatırılacak. Peki, KYK bursları yattı mı, ne zaman yatacak, 3 aylık toplu ödeme bugün mü yatacak? İşte, GSB ile 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri sorgulama ekranı.

KYK ne zaman yatacak, 3 aylık toplu ödeme hangi tarihte yapılacak? GSB ile 2022-2023 KYK bursları yattı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

KYK burs ve kredi ödeme tarihleri üniversite öğrencilerinin bir numaralı gündem maddesi. Bilindiği üzere ilk ödemeler 3 aylık toplu halde yapılacak. Hal böyleyken "2023 KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı, 3 aylık toplu ödeme ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt aranıyor. Konu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. Peki, GSB ile 2022-2023 KYK bursları yattı mı, 3 aylık toplu ödeme bugün mü yatacak? İşte, KYK burs ve kredi sorgulama ekranı…

KYK ne zaman yatacak, 3 aylık toplu ödeme hangi tarihte yapılacak? GSB ile 2022-2023 KYK bursları yattı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

SON DAKİKA: KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, 2022-2023 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlandığını bildirdi.

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KYK ne zaman yatacak, 3 aylık toplu ödeme hangi tarihte yapılacak? GSB ile 2022-2023 KYK bursları yattı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

Sisteme dahil olarak ilk defa burs-kredi başvurusunda bulunan ve taahhütnamesini onaylayan öğrencilerden 222 bin 461 öğrenciye burs, 309 bin 7 öğrenciye ise kredi ödemesi yapılacağını açıklayan Kasapoğlu, böylelikle 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödeneceğini kaydetti.

KYK ne zaman yatacak, 3 aylık toplu ödeme hangi tarihte yapılacak? GSB ile 2022-2023 KYK bursları yattı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk kez KYK burs ve kredisi alacak olan üniversite öğrencilerine, 3 aylık toplu ödeme yapılacak.

Ekim, kasım, aralık aylarına yönelik 850 lira üzerinden yapılacak burs-kredi ödemeleri, TC kimlik numarasının son hanesine göre verilecek.

KYK ne zaman yatacak, 3 aylık toplu ödeme hangi tarihte yapılacak? GSB ile 2022-2023 KYK bursları yattı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

Buna göre TC kimlik numarasının sonu;

"0 ve 2" olanlar 29 Aralık'ta,

"4 ve 6" olanlar 30 Aralık'ta,

"8" olanlar 31 Aralık'ta

KYK ödemelerini alabilecek.

KYK BURS SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA