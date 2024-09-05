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Giriş Tarihi: 05.09.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 16:48

KYK yurt başvuru sonuçları 2024 hızlı sorgulama | KYK yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir, yedekler ne zaman belli olur?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları gündemde. 20-24 Ağustos tarihlerinde tamamlanan yurt başvurularının Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından bugün açıklandı. e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile KYK yurt sonuç sorgulaması başladı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

KYK yurt başvuru sonuçları 2024 hızlı sorgulama | KYK yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir, yedekler ne zaman belli olur?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre binlerce aday yurt başvurusunda bulundu. Ekonomik durum, eğitim alınan şehir ve daha birçok etken yurt başvuru sonucunun belirlenmesinde önemli kriterler arasında yer alıyor. 24 Ağustos tarihinde son bulan başvuruların ardından sonuçlar duyuruldu ve e-Devlet ziyaretleri başladı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

KYK yurt başvuru sonuçları 2024 hızlı sorgulama | KYK yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir, yedekler ne zaman belli olur?

2024-2025 KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2024-2025 yılı KYK yurt sonuçları, 5 Eylül tarihinden itibaren sorgulanmaya başladı.

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KYK yurt başvuru sonuçları 2024 hızlı sorgulama | KYK yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir, yedekler ne zaman belli olur?

KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

KYK yurt başvuru sonuçları 2024 hızlı sorgulama | KYK yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir, yedekler ne zaman belli olur?

KAYITLAR İÇİN SON GÜN 7 EYLÜL

GSB Yurt kayıt işlemleri 7 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23:59 'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.

KYK yurt başvuru sonuçları 2024 hızlı sorgulama | KYK yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir, yedekler ne zaman belli olur?

2024-2025 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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