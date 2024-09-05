Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
11:24
KYK yurt başvuru sonuçları 2024 hızlı sorgulama sayfası | KYK yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir, yedekler ne zaman açıklanacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları gündemde. 20-24 Ağustos tarihlerinde tamamlanan yurt başvurularının Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından bugün açıklandı. e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile KYK yurt sonuç sorgulaması başladı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?