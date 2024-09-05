Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:24

KYK yurt başvuru sonuçları 2024 hızlı sorgulama sayfası | KYK yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir, yedekler ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları gündemde. 20-24 Ağustos tarihlerinde tamamlanan yurt başvurularının Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından bugün açıklandı. e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile KYK yurt sonuç sorgulaması başladı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

KYK yurt başvuru sonuçları 2024 hızlı sorgulama sayfası | KYK yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir, yedekler ne zaman açıklanacak?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre binlerce aday yurt başvurusunda bulundu. Ekonomik durum, eğitim alınan şehir ve daha birçok etken yurt başvuru sonucunun belirlenmesinde önemli kriterler arasında yer alıyor. 24 Ağustos tarihinde son bulan başvuruların ardından sonuçlar duyuruldu ve e-Devlet ziyaretleri başladı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

KYK yurt başvuru sonuçları 2024 hızlı sorgulama sayfası | KYK yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir, yedekler ne zaman açıklanacak?

2024-2025 KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2024-2025 yılı KYK yurt sonuçları, 5 Eylül tarihinden itibaren sorgulanmaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KYK yurt başvuru sonuçları 2024 hızlı sorgulama sayfası | KYK yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir, yedekler ne zaman açıklanacak?

KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

KYK yurt başvuru sonuçları 2024 hızlı sorgulama sayfası | KYK yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir, yedekler ne zaman açıklanacak?

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Devlet yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler için başvuru ekranı 4 gün açık kalmıştı. 20-24 Ağustos'ta başvurularını yapan adaylar sonuçlara odaklandı.

KYK yurt değerlendirme işlemleri tamamlanmadığından henüz erişime açılmadı. Geçtiğimiz yıl sonuçlar Eylül ayının ikinci haftası içerisinde erişime açılmıştı.

KYK yurt başvuru sonuçları 2024 hızlı sorgulama sayfası | KYK yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir, yedekler ne zaman açıklanacak?

2024-2025 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA