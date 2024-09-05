KYK yurt başvuru sonuçları 2024 hızlı sorgulama sayfası | KYK yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir, yedekler ne zaman açıklanacak?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre binlerce aday yurt başvurusunda bulundu. Ekonomik durum, eğitim alınan şehir ve daha birçok etken yurt başvuru sonucunun belirlenmesinde önemli kriterler arasında yer alıyor. 24 Ağustos tarihinde son bulan başvuruların ardından sonuçlar duyuruldu ve e-Devlet ziyaretleri başladı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?