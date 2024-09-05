Giriş Tarihi: 05.09.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
12:02
KYK YURT FİYATLARI 2024 || KYK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tip yurt ücretleri 2024 ne kadar, odalar kaç kişilik oluyor?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yaşadıkları kentlerden farklı şehirlerde üniversite kazanan öğrenciler devlet yurtlarında barınma imkanı bulabilecek. KYK yurt ücretleri oda sayısı ve içerisinde barınan öğrenci sayısına göre değişiklik göstermektedir. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sınıflanmıştır. Peki, KYK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tip yurt ücretleri 2024 ne kadar, yurt odaları kaç kişilik oluyor? İşte detaylar...