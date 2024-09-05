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Giriş Tarihi: 05.09.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 12:02

KYK YURT FİYATLARI 2024 || KYK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tip yurt ücretleri 2024 ne kadar, odalar kaç kişilik oluyor?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yaşadıkları kentlerden farklı şehirlerde üniversite kazanan öğrenciler devlet yurtlarında barınma imkanı bulabilecek. KYK yurt ücretleri oda sayısı ve içerisinde barınan öğrenci sayısına göre değişiklik göstermektedir. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sınıflanmıştır. Peki, KYK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tip yurt ücretleri 2024 ne kadar, yurt odaları kaç kişilik oluyor? İşte detaylar...

KYK YURT FİYATLARI 2024 || KYK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tip yurt ücretleri 2024 ne kadar, odalar kaç kişilik oluyor?

20-24 Ağustos tarihleri arasında alınan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı. Bilindiği üzere, Kredi Yurtlar Kurumu'nda oda tipleri 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor ve KYK yurt ücretleri, oda tiplerine göre değişiklik gösteriyor. Bu noktada üniversite heyecanı yaşayan binlerce öğrenci "KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip nedir, neye göre değişiyor? İşte detaylar...

KYK YURT FİYATLARI 2024 || KYK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tip yurt ücretleri 2024 ne kadar, odalar kaç kişilik oluyor?

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

KYK yurtlarında 6 tip oda bulunuyor. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor. Bu sıralama odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

Oda tiplerine göre KYK yurt ücretleri değişkenlik gösteriyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip oluyor.

Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri 250 ve 450 TL arasında değişkenlik gösteriyordu. 2023-2024 KYK yurt ücretleri ise henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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KYK YURT FİYATLARI 2024 || KYK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tip yurt ücretleri 2024 ne kadar, odalar kaç kişilik oluyor?

KYK YURT TİPLERİ ÖZELLİKLERİ NELER?
1. tip ve 2. tip yurtlar öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak durumda.

3. tip: KYK yurtları ülkemizde bulunan orta derecede yurtlardır. 3. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo, Tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.

4. tip: KYK yurtları ülkemizde bulunan orta derecede yurtlardır. 4. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır.

KYK YURT FİYATLARI 2024 || KYK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tip yurt ücretleri 2024 ne kadar, odalar kaç kişilik oluyor?

5. tip: KYK yurtları ikinci en iyi yurtlardandır. Buna oranla ikinci en yüksek yurt ücreti ve depozito ücreti de 5. tip KYK yurtlarınındır. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü birçok şehirde yeni yurtlar yaptı bu yurtların çoğu 4.-5. ve 6. tip yurtlar sınıfında öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılar.

6. tip: En lüks KYK yurdu 6. tip KYK yurtlarıdır. Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü birçok şehirde yeni yurtlar yaptı bu yurtların çoğu 6. tip yurtlar sınıfında öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak durumda.

KYK YURT FİYATLARI 2024 || KYK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tip yurt ücretleri 2024 ne kadar, odalar kaç kişilik oluyor?

İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

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