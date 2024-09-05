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Giriş Tarihi: 05.09.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 15:06

KYK YURT KAYIT TARİHLERİ 2024-2025 | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman, ödemeler nereye yapılacak?

KYK yurt başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından 5 Eylül 2024 Perşembe günü açıklandı. Açıklanan sonuçlar ile birlikte adaylar KYK yurt takvimine odaklandı. Yurt kaydını tamamlamak isteyen adaylar ilk etapta kayıt ücreti ödeyecek ve taahhütname onayını yapacak. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman, ödemeler nereye yapılacak?

KYK YURT KAYIT TARİHLERİ 2024-2025 | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman, ödemeler nereye yapılacak?

KYK yurt başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar ilan edildi. Binlerce adayın kayıt hakkı kazandığı yurtlarda ilk kayıt ücreti ödeyen adaylar, nasıl kayıt yapılır, ödemeler nereye yapılacak sorularına yanıt arıyor. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin konaklayacağı yurtlar için kayıtlar başladı. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman, ödemeler nereye yapılacak?

KYK YURT KAYIT TARİHLERİ 2024-2025 | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman, ödemeler nereye yapılacak?

KYK YURT BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

GSB Yurt kayıt işlemleri 7 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23:59 'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.

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KYK YURT KAYIT TARİHLERİ 2024-2025 | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman, ödemeler nereye yapılacak?

KYK YURT KAYIT KILAVUZU BİLGİLERİ

Ziraat Bankasının Şube, ATM, internet Bankacılığı veya E-Ödeme(https://kyk.ziraatbank.com.tr/) yollarındanherhangi birini kullanarak ilk kayıt ücretinizi yatırınız.

Ücretinizi yatırdıktan sonra E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr) kapısı üzerinden "Yurt Kayıt İşlemleri" menüsü altında bulunan "Yurt Taahhütname" Onayınızı yapınız.

Bu işlemleri tamamladığınızda yurt kayıt işlemleriniz tamamlanacaktır.

Akademik takviminize göre yurdunuza gidebilirsiniz. Sonuç belgenizde belirtilmiş ise ibraz etmek zorunda olduğunuz belgeleri yurt müdürlüğüne teslim ediniz

KYK YURT KAYIT TARİHLERİ 2024-2025 | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman, ödemeler nereye yapılacak?

KYK YURT ÜCRETLERİ 2024-2025

2024-2025 yeni eğitim ve öğretim dönemi için KYK yurt ücretleri henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

KYK YURT KAYIT TARİHLERİ 2024-2025 | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman, ödemeler nereye yapılacak?

KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

KYK yurtları 6 farklı tipte bulunuyor. İşte, yurt tipleri:

1. tip ve 2. tip yurtlar genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşuyor. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bulunuyor.

3. tip ve 4. tip: KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.

5. tip ve 6. tip: KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.

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