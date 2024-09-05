Giriş Tarihi: 05.09.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
15:06
KYK YURT KAYIT TARİHLERİ 2024-2025 | KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman, ödemeler nereye yapılacak?
KYK yurt başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından 5 Eylül 2024 Perşembe günü açıklandı. Açıklanan sonuçlar ile birlikte adaylar KYK yurt takvimine odaklandı. Yurt kaydını tamamlamak isteyen adaylar ilk etapta kayıt ücreti ödeyecek ve taahhütname onayını yapacak. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman, ödemeler nereye yapılacak?