KYK yurt sonuçları 2024-2025 || KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB e-Devlet sorgulama ekranı

SONUÇLARIN ARDINDAN KAYITLAR BAŞLAYACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuçlar erişime açıldıktan sonra adaylar için yurt kayıt maratonu başlayacak.

Öğrenciler, kayıt hakkı elde ettikleri devlet yurtlarına ilgili belgelerle başvuru yaparak kayıtlarını tamamlayacak.

Kayıt takvimi ve gerekli belgeler sonuçlar erişime açıldıktan sonra duyurulacak. Asıl aday olmasına rağmen kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylar davet edilecek.