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Giriş Tarihi: 03.09.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 09:54

KYK yurt sonuçları 2024-2025 || KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB e-Devlet sorgulama ekranı

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları gündemde. 20-24 Ağustos tarihlerinde tamamlanan yurt başvurularının Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafınca açıklanması bekleniyor. e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile KYK yurt sonuç sorgulaması yapılabiliyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları 2024-2025 || KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB e-Devlet sorgulama ekranı

YKS yerleştirme sonuçlarına göre binlerce aday yurt başvurusunda bulundu. Ekonomik durum, eğitim alınan şehir ve daha birçok etken yurt başvuru sonucunun belirlenmesinde önemli kriterler arasında yer alıyor. 24 Ağustos tarihinde son bulan başvuruların ardından e-Devlet ziyaretleri başladı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK yurt sonuçları 2024-2025 || KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB e-Devlet sorgulama ekranı

SONUÇLARIN ARDINDAN KAYITLAR BAŞLAYACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuçlar erişime açıldıktan sonra adaylar için yurt kayıt maratonu başlayacak.

Öğrenciler, kayıt hakkı elde ettikleri devlet yurtlarına ilgili belgelerle başvuru yaparak kayıtlarını tamamlayacak.

Kayıt takvimi ve gerekli belgeler sonuçlar erişime açıldıktan sonra duyurulacak. Asıl aday olmasına rağmen kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylar davet edilecek.

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KYK yurt sonuçları 2024-2025 || KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB e-Devlet sorgulama ekranı

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Devlet yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler için başvuru ekranı 4 gün açık kalmıştı. 20-24 Ağustos'ta başvurularını yapan adaylar sonuçlara odaklandı.

KYK yurt değerlendirme işlemleri tamamlanmadığından henüz erişime açılmadı. Geçtiğimiz yıl sonuçlar Eylül ayının ikinci haftası içerisinde erişime açılmıştı.

KYK yurt sonuçları 2024-2025 || KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB e-Devlet sorgulama ekranı

Bu yıl ise KYK yurt başvuru sonuçlarının en geç 13 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

KYK Yurt Sonuçları E-devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek.

KYK yurt sonuçları 2024-2025 || KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB e-Devlet sorgulama ekranı

KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek

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