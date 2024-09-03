Giriş Tarihi: 03.09.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
09:54
KYK yurt sonuçları 2024-2025 || KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB e-Devlet sorgulama ekranı
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları gündemde. 20-24 Ağustos tarihlerinde tamamlanan yurt başvurularının Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafınca açıklanması bekleniyor. e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile KYK yurt sonuç sorgulaması yapılabiliyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?