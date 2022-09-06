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Haberler Yaşam KYK yurt sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 06.09.2022 22:48 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 22:51

KYK yurt sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2022 üniversite yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması sonrası 2 ve 4 yıllık bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınmak için başvuruda bulunmuştu. Başvuruların ardından KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı günü bekleyen öğrenciler yoğun olarak "KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

KYK yurt sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

"KYK yurt sonuçları" üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerine yerleşerek yurt başvurusunda bulunan üniversite öğrencileri tarafından merak edilerek "KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorular üzerinden öğrenilmeye çalışılıyor.

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

KYK yurt sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi.

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KYK yurt sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bilgi verilmedi. KYK yurt başvuruları bu sene 28 Ağustos'ta sona erdi. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuru sonuçları eylül ayında açıklanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde olması bekleniyor. Başvuru sonuçlarının 15 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.

Başvuru ve sonuç açıklamaya ilişkin her tür bilgiye internet sitesinden ulaşılabilecek.

KYK yurt sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

KYK YURT KAYITLARINDA İSTENİLEN BELGELER

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öğrencilerin öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen belgelerden engel raporunu yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay, diğer öncelik belgelerini ise yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından doğrulanamayan belgeyi verilen sürede teslim edemeyen öğrencilerin kayıtları, kayıtlı kaldıkları günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan silinir.

KYK yurt sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

• Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri ile gazi ve gazi çocukları (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),

• % 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge)

• Devlet koruması altında olan öğrenciler (Devlet koruması altında olduklarına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı)

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