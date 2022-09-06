KYK yurt sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

2022 üniversite yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması sonrası 2 ve 4 yıllık bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınmak için başvuruda bulunmuştu. Başvuruların ardından KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı günü bekleyen öğrenciler yoğun olarak "KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan KYK yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.